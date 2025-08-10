HABER

Kars'ta 3 aracın karıştığı feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Kars'ta traktör, otomobil ve süt toplama kamyonetinin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Nurali K. yönetimindeki süt toplama kamyoneti, Kars-Ani kara yolu üzerinde aynı istikamette giden Sedat Ö'nün kullandığı traktöre arkadan çarptı.

Kazada, kamyonetin arkasında bulunan süt tankerlerinden biri koparak karşı yönden gelen Burak İ. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki tarlaya savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan Muhammet T, Kars'taki hastanelere kaldırıldı.

Sürücülerden Burak İ, kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Kars kaza
