Kars’ta 30 bin Makaron ele geçirildi

Kars’ta KOM ekiplerince yapılan çalışmalarda 30 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kars'ta 30 bin Makaron ele geçirildi

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kentte kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek yasa dışı tütün ve tütün mamülleri ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor. KOM ekipleri bu çerçevede takibe aldıkları 1 aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 30 bin doldurulmuş makaron ele geçirilerek muhafaza altına alınırken, olayla ilgili şüpheli1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Kars
