Kars’ta 5 gündür haber alınamayan genç için arama çalışmaları sürüyor

Kars merkeze bağlı Boğatepe köyünde yaşayan Barış Ceco’dan (26) 5 gündür haber alınamıyor. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, Barış Ceco’nun uzun süre eve dönmemesi ve kendisine ulaşılamaması üzerine ailesi durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla Boğatepe köyü ve çevresinde kapsamlı arama çalışmaları başlatıldı.

Ekipler, kırsal alanlar, dere yatakları ve ulaşımı güç bölgelerde arama faaliyetlerini yoğunlaştırırken, çalışmalarda dron desteğinden de yararlanılıyor. Havadan ve karadan sürdürülen çalışmalar kapsamında geniş bir alan titizlikle taranıyor.

Barış Ceco’nun bulunması için yürütülen çalışmalara köy sakinleri de destek verirken, aile, Barış Ceco’yu gören, kendisiyle karşılaşan veya bulunduğu yere ilişkin herhangi bir bilgi sahibi olan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ya da en yakın kolluk kuvvetine bilgi vermelerini istedi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır