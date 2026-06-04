HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kars’ta 5 gündür haber alınamayan genç için arama çalışmaları sürüyor

Kars’ta kendisinden 5 gündür haber alınamayan 26 yaşındaki Barış Ceco’nun bulunması için çalışmalar sürüyor.

Kars’ta 5 gündür haber alınamayan genç için arama çalışmaları sürüyor

Kars merkeze bağlı Boğatepe köyünde yaşayan Barış Ceco’dan (26) 5 gündür haber alınamıyor. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, Barış Ceco’nun uzun süre eve dönmemesi ve kendisine ulaşılamaması üzerine ailesi durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla Boğatepe köyü ve çevresinde kapsamlı arama çalışmaları başlatıldı.

Ekipler, kırsal alanlar, dere yatakları ve ulaşımı güç bölgelerde arama faaliyetlerini yoğunlaştırırken, çalışmalarda dron desteğinden de yararlanılıyor. Havadan ve karadan sürdürülen çalışmalar kapsamında geniş bir alan titizlikle taranıyor.
Barış Ceco’nun bulunması için yürütülen çalışmalara köy sakinleri de destek verirken, aile, Barış Ceco’yu gören, kendisiyle karşılaşan veya bulunduğu yere ilişkin herhangi bir bilgi sahibi olan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ya da en yakın kolluk kuvvetine bilgi vermelerini istedi.

Kars’ta 5 gündür haber alınamayan genç için arama çalışmaları sürüyor 1

Kars’ta 5 gündür haber alınamayan genç için arama çalışmaları sürüyor 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merakla bekleniyordu! Sistem gereksinimleri belli olduMerakla bekleniyordu! Sistem gereksinimleri belli oldu
18 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü Karacabey’de yakalandı18 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü Karacabey’de yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Kars
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir gecede 50 milyon TL yandı! Büyük hasarda korkunç şüphe

Bir gecede 50 milyon TL yandı! Büyük hasarda korkunç şüphe

İş insanını zorla araca bindirip milyonlarca lira para istediler!

İş insanını zorla araca bindirip milyonlarca lira para istediler!

LALIGA'da yılın golü Arda Güler'den! Tüm İspanya’yı büyüledi

LALIGA'da yılın golü Arda Güler'den! Tüm İspanya’yı büyüledi

Reha Muhtar'ın vasiyeti belli oldu! 'Cenazeme gelmesin'

Reha Muhtar'ın vasiyeti belli oldu! 'Cenazeme gelmesin'

Türkiye'de bir ilk! 4 ünlü plajda sigara yasağı yarın başlıyor

Türkiye'de bir ilk! 4 ünlü plajda sigara yasağı yarın başlıyor

Akaryakıta çifte zam: Tabela yine değişti

Akaryakıta çifte zam: Tabela yine değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.