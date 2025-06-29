HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kars'ta ahırlar ve ekili alanlar sular altında kaldı! "Her yıl bu sorunu yaşıyorum"

Kars'ın Akyaka ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak sele neden oldu. Selde ahırlar ve ekili alanlar sular altında kaldı.

Kars'ta ahırlar ve ekili alanlar sular altında kaldı! "Her yıl bu sorunu yaşıyorum"
Begüm Özkaynak

Akyaka ilçesinde özellikle kırsal mahallelerde şiddetli sağanak sonrası meydana gelen sel, çok sayıda ahırı ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ekili tarlalarını sular altında bıraktı. Sel suları nedeniyle yem depoları ve hayvan barınakları zarar gördü.

AW486814_03

Her yıl aynı sıkıntıyı yaşadıklarını ifade eden Cengiz Yılmaz, "Her yıl bu sorunu yaşıyorum. Sel geliyor ahırıma doluyor. Geçen yıl aynı sıkıntıyı yaşadım. 25 ton arpam gitti, bir danamı kaybettim. Yetkililere sesimi duyurmak istiyorum, buna bir çözüm bulun" dedi.
Tarım arazilerindeki hasarın boyutunun suyun çekilmesiyle birlikte daha net ortaya çıkması bekleniyor.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa’da buğday tarlası alev alev yandıBursa’da buğday tarlası alev alev yandı
Sivas’ta çatı yangını paniğe neden olduSivas’ta çatı yangını paniğe neden oldu

Anahtar Kelimeler:
sel Kars su ahır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump, İran'a 'yeşil ışık' yaktı! Şartını açıkladı

Trump, İran'a 'yeşil ışık' yaktı! Şartını açıkladı

'Perşembe altın için çok önemli' Uzman isim 'şaşırtmaz' dedi

'Perşembe altın için çok önemli' Uzman isim 'şaşırtmaz' dedi

Ünlü Spiker Sabri Ugan vefat etti

Ünlü Spiker Sabri Ugan vefat etti

Ukrayna 'güvenlik durumu kötüleşti' dedi, 'zor' kararı verdi: Anlaşmadan çekildiler

Ukrayna 'güvenlik durumu kötüleşti' dedi, 'zor' kararı verdi: Anlaşmadan çekildiler

Rusya'dan yeni uyarı! "Dünya cehenneme dönüşebilir"

Rusya'dan yeni uyarı! "Dünya cehenneme dönüşebilir"

İzmir'de bir yangın daha! Dumanlar her yerden göründü: 5 mahalle tahliye edildi

İzmir'de bir yangın daha! Dumanlar her yerden göründü: 5 mahalle tahliye edildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.