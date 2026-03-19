Kars’ta aranan şahıslara operasyon: 3 hükümlü yakalandı

Kars’ta polis, aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 3 hükümlü yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmaları ve istihbari takipler sonucunda düzenlenen operasyonlarda, "Kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan B.E. (31), "Hayvan hırsızlığı" ve 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından hakkında kesinleşmiş 9 yıl 26 gün hapis cezası bulunan O.İ. (25) ve "Hayvan hırsızlığı" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.R.S. (58) yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

