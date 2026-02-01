HABER

Kars’ta bahar havası: Güneşi gören kendisini dışarı attı

Doğu Anadolu Bölgesi’nin en soğuk illerinden biri olan Kars’ta, Şubat ayında sürpriz bahar havası yaşanıyor. Dondurucu soğukların yerini güneşli havaya bırakmasıyla birlikte, Karslılar parklara ve caddelere akın etti.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Kars’ta, hava sıcaklığının 5 dereceye yükselmesiyle birlikte karlar hızla erimeye başladı. Şubat başında pastırma sıcaklarını andıran havayı fırsat bilen vatandaşlar, uzun süredir evlerine hapsolmalarına neden olan soğuk havanın ardından güneşin tadını çıkardı.

Özellikle Bedesten bölgesinde yoğunluk oluşurken, bazı vatandaşlar aileleriyle birlikte parklarda yürüyüş yapmayı tercih etti. Güneşli havayı gören esnaf ise iş yerlerinin önündeki kar birikintilerini temizleyerek bahar hazırlığına başladı. Kars’ta sıcak ve güneşli havanın yarın yerini kar yağışına bırakması bekleniyor. Ayrıca soğuklardan tamamen buz tutan Kars Çayı’nın da buzları kısmen eridi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

