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Kars’ta bir binada patlama ve yangın

Kars'ta 5 katlı bir binanın bodrum katında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangın, kısa süreliğine paniğe neden oldu.

Kars’ta bir binada patlama ve yangın
Begüm Özkaynak

Olay Yenişehir Mahallesi’nde 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın bodrum katında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ve Karayolları Arama Kurtarma (KARAKURT) ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Patlamanın ve yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

(İHA)

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yangın Kars
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