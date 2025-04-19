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Kars'ta çocukların tartışması büyüdü ailelere sıçradı... Bir kişi silahlı kavgada hayatını kaybetti

Kars’ın Kağızman ilçesinin Akçakale köyünde okulda çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerin de karışmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında tabanca ile vurulan Zöhre Yıldırım (33), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, şüpheli ise yakalandı.

Kars'ta çocukların tartışması büyüdü ailelere sıçradı... Bir kişi silahlı kavgada hayatını kaybetti
Çiğdem Sevinç

Olay akşam saatlerinde Akçakale köyünde meydana geldi. Çocukların okulda yaşadığı kavga nedeniyle anneleri Hülya Kağızman (32) ile Zöhre Yıldırım tartıştı. Kadınların tartışmasına eşleri Hüseyin Kağızman (44) ve Baykara Yıldırım da (43) katıldı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yaşanan arbede sırasında Hüseyin Kağızman, üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabanca ile ateş etti. Kurşunun isabet ettiği Zöhre Yıldırım, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

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RUHSATSIZ SİLAHLA HAYATINDAN ETTİ

Ağır yaralı olarak Digor Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli Hüseyin Kağızman’ı, otomobiliyle kaçmaya çalışırken Iğdır’ın Tuzluca ilçesi yakınlarında yakaladı. Üzerinde olayda kullandığı tahmin edilen tabanca ele geçirilen Kağızman, Kağızman ilçe Jandarmada gözaltına alındı.

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Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kavga çocuk
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