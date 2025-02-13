Kars’ta filmleri aratmayan firar! Polisten kaçmak için evinden iş yerine tünel kazdı, 440 gün sonra çatıda yakalandı

Kars’ta film sahnelerini aratmayan bir kaçış planı ortaya çıktı! Hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Y.A., polisten kaçmak için evinin bodrumundan iş yerine tünel kazdı. Ancak tüm çabalarına rağmen kaçamadı ve operasyon sırasında çatıda saklanırken yakalandı. 440 gün boyunca aranıyordu.

FİRARİ 440 GÜN SONRA YAKALANDI

Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Silahla yağma’, ‘Silahla tehdit’, ‘Mala zarar verme’, ‘Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret’, ‘Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından kesinleşmiş 11 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Y.A.'yı yakalamak için operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, 29 Kasım 2023'ten beri aranan firarinin İstasyon Mahallesi’ndeki evinde saklandığını tespit etti. 12 Şubat’ta düzenlenen operasyonda, polisi görünce kaçmaya çalışan Y.A., evinin çatısında yakalandı.

EVİNDEN İŞ YERİNE TÜNEL KAZMIŞ

Polisin evde yaptığı araştırmada, bodrum katta gizli bir tünel bulundu. Tek kişinin sığabileceği genişlikte kazılan tünelin, firariye ait mobilya mağazasına çıktığı belirlendi.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

440 gün boyunca saklanan Y.A., gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kars Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)