Kars’ta jandarmadan silah operasyonu

Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kars il merkez sınırları içerisinde ikamet eden 4 kişinin ikametgahlarına operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda yapılan adli arama sonucunda 1 9 mm çapında ruhsatsız tabanca,3 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 9 tabanca mühimmatı ve 11 av tüfeği fişeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak şüpheli 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılan 4 kişiye 2521 ve 5729 Sayılı Kanunlara Muhalefet suçu kapsamında idari para cezası uygulandı. Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir" denildi.

(İHA)