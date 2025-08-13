HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kars’ta jandarmadan silah operasyonu

Kars’ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kars’ta jandarmadan silah operasyonu
Melih Kadir Yılmaz

Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kars il merkez sınırları içerisinde ikamet eden 4 kişinin ikametgahlarına operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda yapılan adli arama sonucunda 1 9 mm çapında ruhsatsız tabanca,3 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 9 tabanca mühimmatı ve 11 av tüfeği fişeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak şüpheli 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılan 4 kişiye 2521 ve 5729 Sayılı Kanunlara Muhalefet suçu kapsamında idari para cezası uygulandı. Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir" denildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
12 Türk suçlu Gürcistan'da gözaltına alındı! Çete üyeliği, cinayet, gasp...12 Türk suçlu Gürcistan'da gözaltına alındı! Çete üyeliği, cinayet, gasp...
Geri dönüşü olmayacak! Dünya'nın en büyük akciğeri kuruyorGeri dönüşü olmayacak! Dünya'nın en büyük akciğeri kuruyor

Anahtar Kelimeler:
Kars jandarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zorunlu olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Zorunlu olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Silah çekip, dillerine sigara bastılar! Korkunç işkence

Silah çekip, dillerine sigara bastılar! Korkunç işkence

Ofislere 'e' tabelası asmaya başladılar! Tüm illere yayılacak

Ofislere 'e' tabelası asmaya başladılar! Tüm illere yayılacak

Bakan Fidan'dan YPG çıkışı: Sistemi bozup olumlu havaya engel oluyor

Bakan Fidan'dan YPG çıkışı: Sistemi bozup olumlu havaya engel oluyor

Türkiye onu konuşmuştu! Asker İbrahim Çetin acı haberle sarsıldı

Türkiye onu konuşmuştu! Asker İbrahim Çetin acı haberle sarsıldı

Kentsel dönüşüm sırasında fay hatları ortaya çıktı! İlde olabilecek en büyük depremi açıkladı: 'Deprem afet değil, nimettir'

Kentsel dönüşüm sırasında fay hatları ortaya çıktı! İlde olabilecek en büyük depremi açıkladı: 'Deprem afet değil, nimettir'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.