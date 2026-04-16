Kars’ta kaçakçılık operasyonu

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla kaçakçılığa darbe vurdu. Yapılan çalışmalar kapsamında farklı adreslere yönelik düzenlenen operasyonlarda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen çok sayıda ürün ele geçirildi. Ekiplerin titiz aramaları sonucunda 137 bin 200 boş ve doldurulmuş makaron, 119 kilo 250 gram nargile tütünü, 300 paket sigara ve 23 kilo 550 gram kıyılmış tütün bulundu.

Operasyonlar çerçevesinde şüpheli 17 kişi yakalanırken, söz konusu kişiler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. Öte yandan Kars Emniyet Müdürlüğü tarafında yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.



