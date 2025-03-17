Kars’ta Kafkas rüzgarı: Kulüpler arası folklor yarışması yapıldı

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu bünyesinde düzenlenen Kulüpler arası Kars İl Yarışması İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayında yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan yarışlarda halk oyunlarına emek vermiş idareci oyunculara plaket verildi.

Daha sonra Kulüpler arası Folklor yarışmalarını geçildi. Yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde 4 halk oyunları kulübü dereceye girmek için ter döktü.

Kafkas yöresine ait ezgiler ve figürler ön plana çıktığı yarışmada büyüklerde Düzenlemeli Kafkas Sanat Spor Kulubü, yıldızlarda düzenlemesiz Doğu Rüzgarları Spor Kulübü, gençlerde düzenlemeli Doğu Rüzgarları Spor Kulübü ve Kafkas Sanat Okulu kategorilerin de 1’inci oldu.

İl Hakem Kurulu Başkanı Uğur Toraman ve İl Temsilcisi Cem Tokmak, yarışmaya katkı sağlayan herkese teşekkür etti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır