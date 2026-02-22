Kars’ta kaldırımlar tazyikli suyla yıkanıyor

Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger’in talimatlarıyla yürütülen çalışmalarda, özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu ana arterler ve çarşı merkezindeki kaldırımlar hedef alınıyor. İtfaiye ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalarla, tazyikli su ve özel temizlik solüsyonları kullanılarak kaldırımlar adeta yeniden parlatılıyor.

"VATANDAŞ VE ESNAF MEMNUN"

Kars Belediye Başkanlığı’nca kaldırımların yıkanması, Vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Özellikle toz ve çamurdan şikayet eden esnaf, dükkan önlerinin temizlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kaldırımların yıkanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, "Kars’ın sert kışından sonra yollar ve kaldırımlar çok yıpranıyor. Belediyenin bu şekilde tazyikli suyla yıkama yapması hem şehre estetik katıyor hem de bizlere temiz bir yürüyüş alanı sağlıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dediler.

"BELEDİYEDEN TEMİZ ŞEHİR VURGUSU"

Belediye yetkilileri, temizlik çalışmalarının sadece merkezle sınırlı kalmayacağını, belirlenen program dahilinde tüm mahalle ve ara sokaklara yayılacağını belirtti. Ayrıca "Gazi Kars’ımızı daha yaşanabilir ve tertemiz bir şehir haline getirmek temel önceliğimizdir" mesajı verildi.