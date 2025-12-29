HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kars’ta kapalı köy yolu kalmadı

Kars’ta yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı kapanan 81 köy yolu ulaşıma açıldı. İl Özel İdare ekiplerinin yoğun çaba sarf ettiği çalışmalarda kapalı köy yolu kalmadı.

Kars’ta kapalı köy yolu kalmadı

Kars’ta önceki gün başlayan yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı merkeze bağlı 2, Akyaka’da 3, Arpaçay’da 8, Digor’da 13, Kağızman 29, Sarıkamış’ta 10, Selim’de 5, Susuz’da 11 olmak üzere toplam 81 köy yolu ulaşıma kapanmıştı.

Ulaşıma kapanan köy yolları için seferber olan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, koordineli ve planlı çalışmayla köy yollarını yeniden ulaşıma açarak, vatandaşların mağdur olmasını önledi.

Kış sezonu öncesinde ekiplerini hazırlayan İl Özel İdaresi yol açma çalışmalarının yanı sıra hasta kurtarma ve yolda mahsur kalan sürücülerin imdadına yetişti. Ekiplerin çalışmaları vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobillerdeki en basit ama en dahi icat olan 'depo oku'nun mucidi James Moylan hayatını kaybettiOtomobillerdeki en basit ama en dahi icat olan 'depo oku'nun mucidi James Moylan hayatını kaybetti
DMM'den, Yalova'daki DAEŞ operasyonuyla ilgili açıklamaDMM'den, Yalova'daki DAEŞ operasyonuyla ilgili açıklama

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kars
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.