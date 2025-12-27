HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kars'ta kar esareti! 27 köy yolu ulaşıma kapandı

Kars'ta kar yağışı ve tipi etkili olurken kent genelinde 27 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kars'ta kar esareti! 27 köy yolu ulaşıma kapandı

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve tipi, yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde sokak ve caddeler beyaza bürünürken, özellikle tipi nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Vatandaşlar yürürken zorluk çekerken, belediye ekipleri de birtakım tedbirler aldı. Yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı, ev ve iş yerlerinin çatı ve saçaklarında biriken karlar temizlendi.

27 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Kars'ta merkezde 4, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 12, Sarıkamış'ta 8 olmak üzere toplam 27 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel idaresi ekipleri, yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: İstanbul! Otobüsün arkasında tehlikeli yolculukYer: İstanbul! Otobüsün arkasında tehlikeli yolculuk
MHP'li Yalçın'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklamasıMHP'li Yalçın'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kars
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Operasyon an meselesi! Suriye ordusunun hazırlıkları bitti

Operasyon an meselesi! Suriye ordusunun hazırlıkları bitti

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre ihtimali! Sadettin Saran...

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre ihtimali! Sadettin Saran...

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan aile pozu! Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan aile pozu! Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı

Para gönderiminde bir dönem kapanıyor

Para gönderiminde bir dönem kapanıyor

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.