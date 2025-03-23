Kars'ta Mart ayında kara kış yaşanıyor! Termometreler eksi 17 dereceye kadar indi, araçların camları buz tuttu

Kars'ta Nisan ayına sayılı günler kala soğuk hava etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15, gündüz ise sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü kentte sabah erken saatlerde işlerine gitmek üzere dışarı çıkan vatandaşların araçlarının camları buz tuttu.

Araçlarının camlarının buzu temizleyen vatandaşlar, Mart ayında kışı yaşadıklarını söyledi.Aracının camının buzunu kazıyan Hasan Topçu, "Kış son demlerini yaşıyor. Geceleri hava sıcaklığı eksi 17 dereceyi görüyor. 1 hafta sonra inşallah yaz gelir" dedi.

"TARIM ARAZİLERİ YENİDEN KARLA KAPLANDI"

Öte yandan soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta yağan kar ile birlikte tarım arazileri yeniden beyaza büründü. Beyaza bürünen tarım arazileri havadan görüntülendi.

"METEOROLOJİ'DEN ZİRAİ DON UYARISI"

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre; Kars genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojinden yapılan uyarıda, "Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülecek. Kars genelinin yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği ve sıcaklıkların hissedilir derecede 10 ile 15 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların ani düşüş ile birlikte tarımsal faaliyetlerin olduğu bölgelerde zirai don hadiselerinin meydana gelebileceği değerlendirilmektedir" denildi.

(İHA)