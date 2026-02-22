HABER

Kars'ta nesli koruma altındaki gelincik görüntülendi

Genellikle gece avlandığı için zor görülen gelincik, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğada yuvasına yiyecek taşırken görüntülendi.

Kars'ta nesli koruma altındaki gelincik görüntülendi

Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu 2 bin 400 rakımlı Acısu bölgesinde beyaz gelincik, kar üzerindeki ekmek ve kemik kırıntılarını yuvasına taşırken kayda alındı.

Görme, duyma ve koku alma duyuları keskin olan, tehlikeleri çabuk hissedebilen gelincikler, kemirgenlerin popülasyonunu kontrol altına alarak tarıma ve doğal yaşama zarar vermelerini engelliyor.

Yaz aylarında kahverengi olan tüylerinin kışın beyaza dönüşmesiyle bambaşka bir güzelliğe sahip olan gelincikler, doğada nadir rastlanan ve nesli koruma altında bulunan hayvanlar arasında yer alıyor.

KÜRK DEĞİŞTİRİP KAMUFLAJA BÜRÜNÜYORLAR

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, bazı hayvanlar kış uykusuna yatarken bazılarının da kürk değiştirip kamuflaja büründüklerini, bunlardan birinin de gelincik olduğunu söyledi.

Gelinciğin dünyadaki en küçük memeli türlerinden biri olduğunu belirten Çoban, şunları kaydetti:

"Aslında çok sevimli görünse de boyuyla orantılı olarak baktığınızda dünyanın en tehlikeli hayvanlarından bir tanesi. Etrafta olan ve karın altında gezen kemirgenlerle besleniyorlar. Gelincikler de tilkiler gibi çiftçinin dostu diyebiliriz. Çünkü onlar da tarıma zararlı kemirgenleri kontrol altında tutarak çiftçiye yardım ediyor."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

