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Kars'ta öğrenci servisleri denetlendi

Kars'ta, öğrenci servislerinin güvenliğini sağlamak amacıyla trafik ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi. Denetimler, öğrencilerin okul yolculuklarını daha güvenli hale getirmek ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla yapıldı.

Kars'ta öğrenci servisleri denetlendi

Trafik polislerinin katılımıyla yapılan denetimlerde, servis araçlarının ruhsat, sigorta ve sürücü belgeleri kontrol edilerek, araçların teknik durumları da titizlikle incelendi. Ayrıca, öğrenci servislerinin taşıma kapasitesi, servis şoförlerinin hız limitlerine uyumu ve öğrencilerin emniyet kemeri kullanma durumu da gözden geçirildi.
Trafik ekiplerince denetimlerin sıklıkla yapılacağı ve öğrenci güvenliğinin her zaman öncelik olacağı kaydedildi. Trafik ekipleri, özellikle okul saatlerinde trafik yoğunluğunun arttığını ve kurallara uyulmasının önemine de dikkat çekti.
Öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşmalarını sağlamak için yapılan bu denetimlerin, hem veliler hem de eğitim camiası tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kars denetim
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