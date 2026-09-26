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Kars'ta şap hastalığına karşı yoğun aşılama seferberliği

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Kars'ta sonbaharın gelmesiyle şap hastalığına karşı yoğun aşı programı uygulanarak hayvan sağlığı koruma altına alınıyor.

Kars'ta şap hastalığına karşı yoğun aşılama seferberliği

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hayvancılığın yaygın yapıldığı Kars'ta, şap hastalığının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 100 kişilik aşı ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İl merkezinin yanı sıra köy, yayla ve meralara giden veteriner hekimler, büyükbaş hayvanları aşılıyor. Zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen geçen yıl yaklaşık 3 milyon doz aşı uygulayan ekipler, bu yılın 9 ayında da 1 milyon 870 binden fazla aşılama gerçekleştirdi.

Kars ta şap hastalığına karşı yoğun aşılama seferberliği 1

Kars Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, kentin özellikle büyükbaş hayvan varlığı bakımından ülkenin önde gelen illerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Kars'ta 650 binin üzerinde büyükbaş ve 850 binden fazla küçükbaş hayvanın bulunduğunu aktaran Aydın, "Biz ülkemizin en önemli hayvancılık kentlerinden bir tanesiyiz. İlimizde hayvancılık genellikle geniş mera ve yayla alanlarında geleneksel yöntemlerle yapılan bir hayvancılık yöntemi. Bu yöntemler nedeniyle de ülkemizin diğer bölgelerinde de ilimizdeki yetiştirilen hayvanlar tercih edilme sebebi haline geliyor. İlimizde hayvan hareketliliği yoğun hale geliyor." dedi.

Kars ta şap hastalığına karşı yoğun aşılama seferberliği 2

Aydın, hayvan hareketliliğinin yoğun olduğu kentte, bulaşıcı ve zoonoz hastalıkların önlenmesine yönelik çalışmaların yıl boyunca devam ettiğini dile getirerek, "2026'dan bugüne kadar 150 binin üzerinde büyükbaş hayvan varlığını ülkemizin diğer bölgelerine sevk ediyoruz. Bu anlamda ülkemizin diğer bölgelerindeki besin materyali ihtiyacını karşılayan bir il konumundayız. Bu hayvan hareketliliği hastalık risklerini oluşturuyor. 2025'te 3 milyon doz civarında bir bulaşıcı ve zoonoz hastalıklara karşı hayvanlarımıza aşılama çalışmasını gerçekleştirdik. Bu yıl da şu ana kadar 1 milyon 870 bin civarında sadece büyükbaş hayvanlarımıza aşılama faaliyetlerini gerçekleştirdik." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli veteriner hekim ve veteriner sağlık çalışanlarının şap hastalığına karşı köy ve işletmelerde çalışmalarını yoğunlaştırdığını anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Sonbaharın gelmesiyle özellikle şap hastalığına karşı veteriner hekim ve sağlık çalışanlarımızla sahada yoğun bir şekilde bir aşılama kampanyası ve hastalık taraması gerçekleştiriyoruz. Şu anda bütün ekiplerimiz köylerde, işletmelerde hayvanları bulaşıcı ve zoonoz hastalıklara karşı aşılama faaliyetlerini gerçekleştirirken aynı zamanda da yine hayvan pazarlarımızda, toplama alanlarında da hastalıklar yönünden tarama faaliyetlerini gerçekleştiriyor. İlimizde herhangi bir kısıtlama söz konusu değil çok şükür herhangi bir problemimiz yok. Hayvanlarımız sağlıklı bir şekilde kontrolleri gerçekleştirilip gitmeleri gereken yerlere de sevk ediliyor."

Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünde besicilik yapan Erbay Yılmaz ise ekiplerin sürekli sahada olduğunu ve bundan dolayı memnun olduklarını ifade ederek, "Batıdan geldim etçil ırk besledim sağolsun ekipler gelip aşılamasını yapıyorlar. Ekiplere teşekkür ediyoruz ellerinden geleni yapıyorlar, hepsi güler yüzlü bizi bu konularda yalnız bırakmıyorlar." dedi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Kars
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