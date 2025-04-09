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Kars'ta sel: Evleri su bastı

Kars'ta sağanak yağmur sele dönüştü. Çok sayıda evi su bastı.

Kars'ta sel: Evleri su bastı

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Bardaklı köyünde öğlenden sonra başlayan sağanak yağmur beraberinde seli getirdi. Selin geldiği Bardaklı köyünde dere yatağında bulunan ev ve ahırlara su doldu. Vatandaşlar eşyalarını kurtarmak için sefer oldu.
Meteorolojinin de uyarıda bulunduğu Kars'ta selin vurduğu Bardaklı köyünde can kaybı olmazken evlerde su dolmasıyla maddi hasar meydana geldi. Vatandaşlar evlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalışıyor. Arpaçay'da sağanak yağmur aralıklarla devam ediyor. Yetkililer vatandaşları su ve sel baskınlarına karşı uyardı. Yağmur ile birlikte kentte hava sıcaklığı da yüksek kesimlerde sıfırın altında 4 dereceye düştü.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sel Kars
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