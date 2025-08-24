Kars'ta yangın! 1 ev, 2 samanlık ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi

İlçeye bağlı Alisofu köyünde yaşayan Özer Çamlı'ya ait evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını köylüler söndüremeyince durum ekiplere bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye Kars, Sarıkamış ve Selim Belediyesi itfaiye ekipleri, Kars Çevik Kuvvet Müdürlüğünden TOMA, Sarıkamış Orman İşletmesi, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın kısa sürede 2 samanlık ve 1 ahıra sıçradı. Rüzgarın etkisiyle ekiplerin söndürmekte güçlük çektiği yangında, ev, ahır ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi.
Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Özer Çamlı'nın kuzeni Zeynel Çamlı, AA muhabirine, yangının kısa sürede yayıldığını belirterek, "Evi tamamen kullanılmaz hale geldi. Yaklaşık 50 ton arpa,100 ton samanı yandı. Hayvanlarını zor bela kurtardık. İtfaiye, TOMA, orman işletmesi ekiplerinin yanı sıra köylülerin tamam burada yardım ettiler teşekkür ediyorum." dedi. (AA)
