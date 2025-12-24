HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kars'ta yük treni kamyon ile çarpıştı: 1 ölü

Kars'ta hemzemin geçitte yolun karşısına geçmeye çalışan kamyona yük treninin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kars'ta yük treni kamyon ile çarpıştı: 1 ölü

Olay, Kars merkezine bağlı Cumhuriyet köyünde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki yük treni, A.S. Ç.'nin kullandığı ve rayların üzerinden geçmeye çalışan kamyona çarptı. Çarpmanın şiddetiyle A.S.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, otopsi işlemleri için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kaza sonrası demiryolu bir süreliğine trafiğe kapatılırken, ekiplerin enkaz kaldırma çalışmalarının ardından demiryolu yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Paspas yapılan alanı kirletmemek için ayakkabılarını çıkarttıPaspas yapılan alanı kirletmemek için ayakkabılarını çıkarttı
Antalya'da tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan babadan acı haberAntalya'da tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan babadan acı haber

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kars
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü gündem oldu

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü gündem oldu

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

2026 asgari ücret zammı belli oldu

2026 asgari ücret zammı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.