HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Karşılıklı saldırılar sürürken İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ilginç açıklama: "Rejim değişikliği olabilir"

İran ve İsrail arasındaki savaşın 3. gününde gerilim tırmanmaya devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Netanyahu, çatışmaların sonucunda İran’da rejim değişikliği yaşanabileceğini söyledi.

Karşılıklı saldırılar sürürken İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ilginç açıklama: "Rejim değişikliği olabilir"
Begüm Özkaynak

İran ile karşılıklı saldırılar devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

ABD basınına konuşan Netanyahu, çatışmanın sonucunda İran’da rejim değişikliği olabileceğini söyledi.

thumbs_b_c_c47b48ca449215a0101e5997313b4677

"BU KONUYA GİRMEYECEĞİM"

ABD’li pilotların İsrail’e yönelen insansız hava araçlarını (İHA) düşürdüğünü açıklayan Netanyahu, “Washington’ın İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i öldürme planını veto ettiğine” yönelik soruya “Bu konuya girmeyeceğim” diyerek yanıt vermekten kaçındı.

thumbs_b_c_57d25d9043585faa65ecd7520be3b331

Netanyahu, saldırılardan önce Trump yönetiminin bilgilendirildiğini de kaydetti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana'da kaza 'geliyorum' dedi... "Ben candan sorumluyum, sen keyfine bak" dedi: Sonrası ise korkunç...Adana'da kaza 'geliyorum' dedi... "Ben candan sorumluyum, sen keyfine bak" dedi: Sonrası ise korkunç...
Kastamonu'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldüKastamonu'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail netanyahu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Alvaro Morata rest çekti! Galatasaray'dan ayrılıyor!

Alvaro Morata rest çekti! Galatasaray'dan ayrılıyor!

SON DAKİKA | İzmir'deki yangın hastaneye sıçradı! Hastalar tahliye edildi: Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!

SON DAKİKA | İzmir'deki yangın hastaneye sıçradı! Hastalar tahliye edildi: Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!

Füzeler peş peşe fırlatılırken ABD Başkanı Trump'tan 'Barış' açıklaması

Füzeler peş peşe fırlatılırken ABD Başkanı Trump'tan 'Barış' açıklaması

Tahran'da göç başladı! Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu

Tahran'da göç başladı! Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu

Otobüslerle ülkelerine dönüyorlar! Ek seferler bile konuldu

Otobüslerle ülkelerine dönüyorlar! Ek seferler bile konuldu

İsrail'den İran'ın en doğusuna saldırı! 2300 kilometre uzaklığı vurdu: "En uzak mesafeli saldırı..."

İsrail'den İran'ın en doğusuna saldırı! 2300 kilometre uzaklığı vurdu: "En uzak mesafeli saldırı..."

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.