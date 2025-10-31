HABER

Karşılıksız çekle dolandırıcılıktan 31 yıl hapis alan şahıs yakalandı

Adana’da karşılıksız çek vererek dolandırıcılık yapmak suçundan 31 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Karşılıksız çekle dolandırıcılıktan 31 yıl hapis alan şahıs yakalandı

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Tepebağ Mahallesi İnönü Caddesi’nde durumundan şüphelendiği Z.B.’ye (37) GBT sorgusu yaptı. Yapılan sorguda Z.B.’nin ’dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik’ gibi suçlardan arandığı ve ’çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme’ suçundan 31 yıl 8 ay 28 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Firari hükümlü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Polis ve adliyede işlemleri yapılan hükümlü cezaevine teslim edildi.Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Adana
