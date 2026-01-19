Kars’ta 208 köy yolu kapalı bulunuyor

Kars’ta 3 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve tipiden 208 köyün kent ile bağlantısı kesildi. Köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri seferber oldu.

Kars’ta kar ve tipiden merkezde 29, Arpaçay’da 29, Digor’da 34, Kağızman’da 40, Sarıkamış’ta 12, Selim’de 42 ve Susuz’da 22 olmak üzere toplam 208 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 208 köy yolunun ulaşıma açılması için çok sayıda ekiple çalışma yürütüyor. Yürütülen çalışmaları bölge etkili olan tipi aksatırken, ekiplerin köy yollarını kısa sürede açması bekleniyor.

