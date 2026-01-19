HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kars’ta 208 köy yolu kapalı bulunuyor

Kars’ta kar yapışı ve tipiden 208 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yolları için çalışma başlatıldı. Yaylacık köyü yolunda ise 4 metreyi bulan kar, ekiplere zor anlar yaşattı. Köy yolunu açan kepçe adeta kayboldu.

Kars’ta 208 köy yolu kapalı bulunuyor

Kars’ta 3 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve tipiden 208 köyün kent ile bağlantısı kesildi. Köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri seferber oldu.
Kars’ta kar ve tipiden merkezde 29, Arpaçay’da 29, Digor’da 34, Kağızman’da 40, Sarıkamış’ta 12, Selim’de 42 ve Susuz’da 22 olmak üzere toplam 208 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 208 köy yolunun ulaşıma açılması için çok sayıda ekiple çalışma yürütüyor. Yürütülen çalışmaları bölge etkili olan tipi aksatırken, ekiplerin köy yollarını kısa sürede açması bekleniyor.

Kars’ta 208 köy yolu kapalı bulunuyor 1

Kars’ta 208 köy yolu kapalı bulunuyor 2

Kars’ta 208 köy yolu kapalı bulunuyor 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
iPhone 18 cüzdanları yakacak! Fiyat şoku kapıdaiPhone 18 cüzdanları yakacak! Fiyat şoku kapıda
AK Parti'den dikkat çeken Suriye açıklaması: "Hedefimize sabotaj"AK Parti'den dikkat çeken Suriye açıklaması: "Hedefimize sabotaj"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kars
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.