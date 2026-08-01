HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Diger

Kars'ta inşaat işçilerinin bulduğu yavru gökdoğan koruma altına alındı

Kars'ta inşaat işçilerinin bulduğu yavru gökdoğan koruma altına alındı

Kars'ta inşaat işçilerinin bulduğu yavru gökdoğan koruma altına alındı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde inşaat işçilerinin bitkin halde bulduğu yavru gökdoğan koruma altına alındı.

Sarıkamış İstiklal Mahallesi'nde yapımı süren inşaatların olduğu bölgede uçamayan gökdoğan yavrusunu gören işçi Zübeyir Turan, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce teslim alınan kuş, tedavi ve bakımı için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

İşçi Turan, AA muhabirine, yavru gökdoğanı inşaat sahasında yerde bitkin halde gördüğünü söyledi.

Bunun üzerine durumu ilgililere bildirdiğini ifade eden Turan, "Yavru kuş inşaat sahasına düşmüş, arkadaşlar almışlardı. Yaralı herhalde, Doğa Korumayı aradık, sağ olsunlar geldiler, teslim ettik." dedi.

Kars ta inşaat işçilerinin bulduğu yavru gökdoğan koruma altına alındı 1

Kars ta inşaat işçilerinin bulduğu yavru gökdoğan koruma altına alındı 2

Kars ta inşaat işçilerinin bulduğu yavru gökdoğan koruma altına alındı 3

Kars ta inşaat işçilerinin bulduğu yavru gökdoğan koruma altına alındı 4
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak!İstanbul'da bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak!
Çine yangınında alevlerle mücadele 3 gündür devam ediyorÇine yangınında alevlerle mücadele 3 gündür devam ediyor

Anahtar Kelimeler:
Sarıkamış yavru Gökdoğan
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeydi! 10 yıldır aranan FETÖ'cü yakalandı

Cumhurbaşkanı'na suikast timindeydi! 10 yıldır aranan FETÖ'cü yakalandı

Yer: Mersin... Markette acımasızca dövülmüştü: Talihsiz çocuk konuştu! "Ablalar kaçın dedi, kaçamadım"

Yer: Mersin... Markette acımasızca dövülmüştü: Talihsiz çocuk konuştu! "Ablalar kaçın dedi, kaçamadım"

Galatasaray'a transferde keyifleri kaçıran haber!

Galatasaray'a transferde keyifleri kaçıran haber!

Acılı eşten yürek yakan paylaşım! Küçük kızı mezarlığa bunu bıraktı

Acılı eşten yürek yakan paylaşım! Küçük kızı mezarlığa bunu bıraktı

Dev market zinciri satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Dev market zinciri satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Kilosu 100 TL'den alıcı buluyor! "Satamadıklarımızı çerez haline getiriyoruz"

Kilosu 100 TL'den alıcı buluyor! "Satamadıklarımızı çerez haline getiriyoruz"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.