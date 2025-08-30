Kars’ta jandarmadan siber farkındalık eğitimi

Kars’ta jandarma vatandaşları siber suçlar ve oltalama dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca, Arpaçay ilçesi Koçköy köyünde 42 vatandaşa yönelik Siber Farkındalık, Oltalama Dolandırıcılık olayları, Yasadışı Bahis, Sosyal Medya Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar hakkında bilgilendirdi.

Ayrıca Bankacılık Ödeme Sistemlerinde dolandırıcılık ve Bölgesel tarım ve hayvancılık aletleri dolandırıcılığı konularında yapılması gerekenleri anlattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerin devam edeceği bildirildi.

