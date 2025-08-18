HABER

Kars’ta meyve ağaçları aşılanıyor

Kars’ta tarımsal üretimi artırmak amacıyla meyve ağaçlarında aşılama çalışmaları yapılıyor.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Digor ilçesinde elma, erik ve vişne başta olmak üzere birçok meyve ağacı aşılandı.

Kars’ta tarımsal üretimi artırmak amacıyla meyve ağaçlarında aşılama çalışmaları yapılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Digor ilçesinde elma, erik ve vişne başta olmak üzere birçok meyve ağacı aşılandı. Yapılan aşılama ile hem ürün kalitesinin yükseltilmesi hem de yöreye uygun dayanıklı çeşitlerin çoğaltılması hedefleniyor.

Yetkililer, uygulamanın çiftçilere önemli ekonomik katkı sağlayacağını belirterek, aşılanan ağaçların kısa sürede verime geçeceğini kaydetti. Çalışmalardan memnun olan çiftçiler ise desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

(İHA)

Kars
