Kars’ta seyir halindeki kamyonun tekeri koptu: Park halindeki araçlar zarar gördü

Kars’ta, seyir halindeki bir kamyonun tekeri yerinden koptu. Kopan teker, park halindeki araçlara çarptı.

Kaza Ortakapı Mahallesi Şehit Yusufbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki kamyonun arka tekerlerinden biri henüz bilinmeyen bir nedenle yerinden çıktı. Kontrolden çıkan teker, yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarparak maddi hasara yol açtı. Çarpmanın etkisiyle bazı araçların kaporta ve cam kısımlarında ciddi hasar oluştu.
Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiği kısa süreliğine kontrollü şekilde yönlendirdi. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

