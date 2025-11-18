HABER

Kars’ta trafik ekiplerinden kış lastiği uygulaması

Kars’ta etkisini göstermeye başlayan soğuk hava ve yer yer görülen kar yağışının ardından trafik ekipleri, şehir genelinde kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Kentin işlek noktalarında uygulama noktaları oluşturan ekipler, durdurdukları araçlarda kış lastiklerinin takılı olup olmadığını kontrol etti.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı İstasyon Amirlikleri’nce "Kış Lastiği Kullanımı Zorunluluğu"na yönelik denetimler de sürücüler de bilgilendirildi.
Kış lastiği uygulaması kapsamında sürücülere bilgilendirme yapan trafik polisleri, kar ve buzlanmanın yoğun olduğu dönemlerde kış lastiğinin hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Denetimlerde kış lastiği bulunmayan ticari araç sürücülerine ilgili yönetmelik gereği cezai işlem uygulandı.
Trafik ekipleri, özellikle şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçların kurallara titizlikle uymaları gerektiğine dikkat çekerek sürücülere uyarıda bulundu. Trafik ekiplerince kış lastiği uygulamalarının aralık devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

