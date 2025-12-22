Kars’ta uyuşturucu ele geçirildi

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Narkotik ekipleri, seyir halindeki bir araca operasyon düzenleyerek durdurdu.

Durdurulan araçta yapılan aramada, 5 parça halinde toplam 21,92 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 5 bin 880 lira suçtan elde edilen gelir ve 1 içerisinde metamfetamin kalıntısı bulunan cam aparat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak şüpheli C. Ş. Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. C. Ş. çıkarıldığı mahkemece "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. ,

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır