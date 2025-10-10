HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kars’ta yasa dışı ava ağır ceza

Kars’ta şahin ile yasa dışı av yapan 2 kişiye 1 milyon 166 bin lira ceza kesildi.

Kars’ta yasa dışı ava ağır ceza

Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliği ve Kars Çevre ve Doğa Koruma Timi (HAYDİ) ile birlikte yapılan arazi denetimlerinde yasa dışı şahin avı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
Yapılan denetimlerde 5 şahin, canlı mühre olarak kullanılan 7 çil keklik ve 16 güvercin ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, olayla ilgili olarak 2 avcıya 76 bin 682 TL idari para cezası ile 1 milyon 70 TL tazminat cezası olmak üzere toplam 1 milyon 146 bin 682 TL cezai işlem uygulandı. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BM: Gazze için 170 bin tonluk yardım malzemesi hazırBM: Gazze için 170 bin tonluk yardım malzemesi hazır
Sadece 2,5 yılda gelinen nokta tüyler ürpertti!Sadece 2,5 yılda gelinen nokta tüyler ürpertti!

Anahtar Kelimeler:
Şahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.