Kartal’da araç takla attı, 4 kişi yaralandı

Kartal’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 14.20 sıralarında Kartal Sahilyolu Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araç, orta şeritten sağ şeride geçmek istediği sırada, aynı istikamette sağ şeritte ilerleyen başka bir araca çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan her iki araçtaki ikişer kişi olmak üzere toplam 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle sahil yolunda trafik bir süre kontrollü şekilde sağlanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

