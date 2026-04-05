Kartal’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İstanbul’un Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Çanakkale Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, iki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır