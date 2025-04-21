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Kartal'da komşu terörü: Astım hastası kadına 'Seni öldüreceğiz' deyip tekme tokat dövdüler!

Kartal’da park yeri tartışmasında astım hastası Gülerdem T. (48), komşuları Mustafa D., eşi Nurdan D. (33) ve Nazire D. (48) tarafından aracının içerisinde 'Seni öldüreceğiz' tehdidiyle tekme tokat darbedildi. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan saldırgan 3 komşudan 2’si emniyetten, biri de çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadının darbedildiği anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kartal'da komşu terörü: Astım hastası kadına 'Seni öldüreceğiz' deyip tekme tokat dövdüler!
Nilgün Akbıyık

Pes dedirten olay 9 Şubat Pazar günü saat 13.00 sıralarında Karlıktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı binada yaşayan Gülerdem T. ve Nazire D., Mustafa D. ile Nurdan D. arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Aylardır süren tartışma sonrası darbedilen Gülerdem T., 13 Aralık 2024 tarihinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi olup komşularından uzaklaştırma talebinde bulundu. Soruşturma devam ederken olay günü Gülerdem T., 34 GZ 8421 plakalı aracını binanın önüne park etti. O sırada olay yerine gelen Mustafa D. de 34 KVM 895 plakalı aracıyla binanın önünde bulunan başka bir yere park etti.

ASTIM HASTASI KADINI TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Araçtan inen Nurdan D., Gülerdem T.’nin aracının kapısını açarak park yeri nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında astım hastası kadına 'Seni öldüreceğim' sözleriyle hakaret edip tehditlerde bulundu.

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Ardından da saçını çekip, baş, kol ve bacaklarına yumruk atmaya başladı. Bu sırada Mustafa D. ve Nazire D. de, Gülerdem T.’yi tekme tokat dövdü. Astım hastası olduğu için nefes alamayan ve ölümden dönen Gülerdem T. bir kez daha 'Seni öldüreceğiz' denilerek tehdit edildi.

Yaşananlar hem cep telefonu hem de güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DÖVÜP SERBEST KALDILAR

Olayın ardından Gülerdem T.’nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Gülerdem T.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

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Darp raporu alan kadın, taburcu olduktan sonra emniyete giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine kadını darbeden saldırgan 3 komşu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Emniyette ifadeleri alınan ve 'Kasten yaralama' ile 'Tehdit-hakaret' suçlarından haklarında adli işlem yapılan Nazire D. ve Mustafa D. savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı. Nurdan D. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
astım İstanbul Kartal dayak
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