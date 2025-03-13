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  4. Kartal'da korkutan yangın! Metruk binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Kartal'da korkutan yangın! Metruk binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
13.03.2025 09:12
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Kartal'da 6 katlı boş bir binanın çatısında meydana gelen yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına, bitişikteki binalara sıçramadan müdahale etti.

Kartal'da korkutan yangın! Metruk binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Olay, saat 05.30 sıralarında Yukarı Mahalle Doğan Sokak'taki boş bir binada meydana geldi. Çevre sakinlerinin iddiasına göre 6 katlı metruk binanın 5. katında 3 kişi tarafından yakılan ateş büyüyerek çatı katına sıçradı. Şahıslar ise koşarak binayı terk etti.

YANINDAKİ BİNA DA TAHLİYE EDİLDİ

Durum üzerine lojman olarak kullanılan yan binanın sakinleri tedbiren tahliye edilirken durum itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak diğer binalara sirayeti engellendi. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul Kartal metruk bina
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