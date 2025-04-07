Kartal ve Gül ailesinin mutlu günü

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal’ın oğlu Aytekin Kartal Yozgat’ta dünya evine girdi. Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm Otelcilik Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen düğüne çok sayıda davetli katıldı.

Düğün töreninde Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da hazır bulundu. Protokol üyeleri, düğün sahipleriyle yakından ilgilenerek aileleri tebrik etti.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Gül ve Kartal ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletirken, genç çifte de bir ömür boyu mutluluk temennisinde bulundu. Düğün töreni, davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Tören, hem Erzincan hem de Yozgatlı bürokrat ve vatandaşların kaynaşmasına vesile oldu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır