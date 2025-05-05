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Kartalkaya'daki yangın faciası... Bakanlıklar soruşturma izni vermemiş

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 78 vatandaşımızı yitirmiştik. Facia sonrası ortaya çıkan ihmallerle ilgili detaylar büyük tepki çekmişti. Kartalkaya yangınıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, yaşanan faciada sorumlulukları sorgulanan personeller için soruşturma izni vermediği ortaya çıktı.

Kartalkaya'daki yangın faciası... Bakanlıklar soruşturma izni vermemiş

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 canımızı yitirmiştik. Yaşanan facia sonrası birbiri ardına ortaya çıkan oteldeki ihmaller birçok kişinin tepkisini çekmişti. Sorumluların hesap vermesi için çalışmalar başlatılmıştı.

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YENİ DETAYLAR: 'BAKANLIK SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ'

DW Türkçe'de yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı da bürokratları ve personeli hakkında soruşturma izni vermedi.

İÇİŞLERİ'NDEKİ BAŞVURUYA 'ZIMNİ RED'

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yaşamını yitiren Alp Mercan ve Yiğit Gençbay'ın aileleri, sorumluların ortaya çıkarılması için 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığına bir başvuruda bulundu. Aileler, Bakanlığa bağlı İl Özel İdaresi'nin yangın güvenlik önlemlerini göz ardı eden oteli yeterince denetlemediğini ifade etti. İdarenin başında valilerin bulunduğu anımsatılırken Bolu'da vali olarak görev yapan kimi isimler için soruşturma izni verilmesi gerektiği dile getirildi.

Ancak İçişleri Bakanlığı, bir aylık sürede yanıt vermesi gereken bu başvuruyu cevapsız bıraktı. Bakanlığın söz konusu başvuruya sessiz kalması, "zımni red" olarak adlandırılıyor. Zımni red, bir başvurunun açıkça reddedilmeden, idarenin sessiz kalması veya süre geçmesine rağmen yanıt vermemesiyle reddedilmiş sayılması olarak ifade ediliyor. Mercan ve Gençbay aileleri, soruşturma izni vermemesi anlamına gelen bu işlemin iptali ve ilgili personelin soruşturması talebiyle yargıya başvurdu.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI DA REDDETMİŞTİ

Yine 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuran aileler, Bakanlık çalışanları hakkında soruşturma izni verilmesini talep etti. Fakat Çalışma Bakanlığı da İçişleri Bakanlığı gibi bu başvuruya sessiz kaldı. Bakanlığın "zımni red" anlamına gelen işleminin iptali için yine yargıya başvuruldu. Dilekçede, "Bilirkişi raporundaki tespitlere göre; belli bir süredir kanunen yükümlü olunmasına rağmen otel işletmesinin iş güvenliği uzmanına sahip olmaması ve işyeri güvenliği bakımından hayati tehlike arz eden yangına karşı tedbirlerde eksikliğe rağmen bu bakanlık tarafından da denetim yapılmamıştır" ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu kartalkaya kayak merkezi
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