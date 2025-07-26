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Kartalkaya faciasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Camdan atlayanlar, çarşafa tutunanlar...

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Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde Grand Kartal Otel’de 78 kişiye mezar olan, 133 kişinin ise yaralandığı yangına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, insanların binadan kurtulma çabaları, yangını fark eden mutfak personelinin, lavabonun altındaki yangın söndürme tüpünü kullanmadan panik halinde kaçtığı görülüyor.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınında insanların binadan kurtulma çabaları ile diğer yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Otelin dışı, mutfak, personel katı koridoru ile resepsiyon bölümünü gösteren güvenlik kameralarına ait yeni görüntülere ulaştı. Görüntüler, insanların binadan kurtulma çabalarını, endişeyi, alev ve dumanların yükselmesi ile otelden kaçış anlarını gözler önüne seriyor.

Kartalkaya faciasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Camdan atlayanlar, çarşafa tutunanlar... 1

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNÜ KULLANMADAN KAÇIYOR!

Görüntülere göre, otelin mutfak kısmında yangını fark eden çalışanlar, lavabonun altındaki yangın söndürme tüpünü kullanmadan panik halinde kaçıyor ve alevlerin büyümesiyle etrafı duman kaplıyor.

Kartalkaya faciasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Camdan atlayanlar, çarşafa tutunanlar... 2

SARKITILAN ÇARŞAFA TUTUNARAK İNMEYE ÇALIŞTI!

Binanın ön tarafındaki kameraya ait görüntüde, insanların otelin giriş kapısından dışarı çıkmaları ile sundurmaya dayanan merdivenle müşterilerin tahliyesi yer alıyor.
Otelin ön kısmı ile otoparkını gösteren başka bir kamera kaydına göre, otel müşterileri camlardan sundurmaya, oradan da zemine inmeye çalışıyor.
Kayıtlarda, bazı müşterilerin 5'inci kattaki bir pencereden sarkıtılan çarşafa tutunarak inmeye çalıştığı, bu sırada bir kişinin de düştüğü görülüyor.

Kartalkaya faciasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Camdan atlayanlar, çarşafa tutunanlar... 3

Binanın arka kısmına ait görüntülerde de şov alanından alev ve dumanların yükselmesi, otelden koşarak çıkan bazı insanların kayarak düşmesi ve panik halinde cep telefonlarıyla birilerini araması yer alıyor.

LOBİDE ALARM, ARKA BÖLÜMDE KAOS

Mutfak bölümünden otelin lobisine çıkan personelin resepsiyon görevlisine telaşla bir şeyler söylemesi, mutfak personeli ve resepsiyon görevlisinin telefonla birilerini araması, binanın dışına çıkmaları ve dumanın otelin giriş kısmını kaplaması da kamera kayıtlarında bulunuyor.

Kartalkaya faciasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Camdan atlayanlar, çarşafa tutunanlar... 4

Otel personelinin kaldığı kattaki bir dolap kapağının dumanın etkisiyle kendiliğinden açılması ve dumanın koridora yayılması ile görevlilerin alanı terk etmesi de görüntüler arasında yer alıyor.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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