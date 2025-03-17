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Kartalkaya faciasını yaşamış acılı aileler Oğuzhan Uğur'un programına katıldı: Ailelerin sözleri yürekleri dağladı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
17.03.2025 14:09
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YouTube'da Oğuzhan Uğur’un sunduğu BaBala TV’nin Mevzular Açık Mikrofon programının yeni bölümünde, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınında sevdiklerini kaybeden aileler konuk olacak. Tanıtımında duygu dolu anların yaşandığı görülen programda, kayıplarını anlatan ailelerin sözleri tanıtımı izleyenleri derinden etkiledi.

Kartalkaya faciasını yaşamış acılı aileler Oğuzhan Uğur'un programına katıldı: Ailelerin sözleri yürekleri dağladı

21 Ocak 2025’te Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, Türkiye’yi yasa boğmuştu. 78 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı felaketin ardından geride kalan aileler, yaşadıkları acıyı ve adalet arayışlarını anlatmak için Oğuzhan Uğur’un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu. Yayımlanan tanıtım videosuna göre, yangından sağ kurtulanlar ve yakınlarını kaybeden aileler, olayın ardındaki ihmalleri ve yaşadıkları derin travmayı gözyaşları içinde paylaştı.

asa

"BU KOKU BENİ ONLARA BAĞLIYOR"

koku

Yangında eşini ve çocuğunu kaybeden bir baba, yaşadığı tarifsiz acıyı şu sözlerle dile getirdi: "Beni evladıma ve eşime bağlayan tek şey bu is kokusu kaldı." Elinde yangından kurtardığı bir eşyayı tutarken yaptığı bu açıklama, programı izleyenlerin yüreğine dokundu.

"İÇERDEN 'BABA' DİYE ÇAĞIRAN KIZIM YOK"

BABA

Programda, kaybettikleri sevdiklerinin acısını yaşayan ailelerin sözleri yürekleri dağladı. Eşini ve kızını yangında kaybeden bir baba, "Yanımda eşim yok, içeriden ‘baba’ diye çağıran kızım yok" diyerek yaşadığı tarifsiz acıyı dile getirdi.

kadın

Bir başka acılı kadın ise, yangın sonrası otel sahiplerinin tavırlarına dikkat çekerek, "Biz bu kadar kötü durumdayken onları şaşkınlıkla izledik, çok rahatlardı. Muz falan yiyorlardı" diyerek yaşadıklarını anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu Oğuzhan Uğur aile Babala TV Grand Kartal Otel
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