Kartalkaya otel yangını soruşturmasında yeni gelişme! Tarih ve plaka vermişti... GPS kaydı gerçeği ortaya çıkardı: İtfaiye raporu tesise gidilmeden mi hazırlandı?

Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. 28 Aralık 2024'te otele gidip itfaiye raporu düzenlediğini anlatan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli ve dosyanın tutuklu sanığı İrfan Acar bu tarihin izin gününe denk geldiği anlaşılınca tarihi yanlış hatırladığını, göreve 27 Aralık 2024'te gittiğini söyledi. Göreve gittiği aracın plakasını da veren Acar'ı gps raporu yalanladı. Böylece itfaiye raporunun inceleme yerine gitmeden hazırlandığı ortaya çıktı

Melih Kadir Yılmaz

Kartalkaya'da bulunan Bolu Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025 tarihinde çıkan yangında otelde bulunan 78 kişi hayatını kaybetti. 51 kişi ise yalandı. Yangına ilişkin çok sayıda isim gözaltına alınırken, olayla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

"KİMİ SANIKLARIN SORUMLULUĞUNU DEĞİŞTİRİP ARTIRACAK CİNSTEN"

t24 yazarı Tolga Şardan konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı ve yargılamanın seyrini değiştirecek bazı evrakların dosyaya girdiğini söyledi. Şardan bu evraklar için ise "Dosyada yer alan kimi sanıkların sorumluluğunu değiştirip artıracak cinsten" dedi.

"İTFAİYE RAPORUNUN HAZIRLANMASINDAKİ İLGİNÇLİKLERİ KONU ETTİM"

Şardan konuyla ilgili olarak yazdığı yazıda şu ifadelere yer verdi:

"Büyüteç’te geçen salı yazısında Grand Kartal Otel bünyesindeki yangın güvenliği çerçevesindeki itfaiye raporunun hazırlanmasındaki ilginçlikleri konu ettim. Bugün ise 8 Ağustos günü dosyaya giren bilirkişi raporundan söz edeceğim.

AVUKATLAR BU KONUDA ISRAR ETTİ

Şöyle ki otel faciasında yakınlarını yitiren ailelerin avukatları, duruşmalar sırasında, otel ve otelde faaliyete geçmesi planlanan kafeterya ile ilgili itfaiye raporunun hazırlanması sürecini ısrarla gündemde tuttu. Avukatların ısrarcı takibiyle şu gerçek ortaya çıktı: Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli ve dosyanın tutuklu sanığı İrfan Acar, otelde yaptığı denetimin tarihini karıştırdı!

VERDİĞİ TARİH 'CUMARTESİ' GÜNÜ ÇIKTI

Acar önce 28 Aralık 2024 günü otele gidip denetim raporu düzenlediğini anlattı. Ancak 28 Aralık 2024 günü cumartesi olması nedeniyle Acar’ın izin günüydü. Mahkemede ifadelerine başvurulan belediye üst yöneticileri, söz konusu görevlerin mesai günleri yerine getirildiğini cumartesi günü söz konusu işlemin yapılmadığını açıkladı.

TARİHTE SEHVEN HATA YAPTIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Kendi yöneticilerinin ifadesi sonrasında Acar bu kez tarihi yanlış hatırladığını, göreve 27 Aralık 2024 günü belediyeye ait 14 GA 329 plakalı araçla gittiğini, tarihte 28 Aralık 2024 olarak sehven hata yaptığını öne sürdü.

GPS KAYITLARININ İNCELENMESİ TALEP EDİLDİ

Acar’ın çelişkili bilgileri sonrasında avukat Onur Fırat Kaynun, belediye aracına ait GPS kayıtlarının mahkemeye getirtilmesini ve bilirkişi aracılığıyla inceletilmesini talep etti. Mahkeme talebi uygun buldu. Bolu Belediyesi, 14 GA 329 plakalı belediye aracına ait GPS kayıtlarını mahkemeye ulaştırdı. Mahkeme de bilirkişiye gönderdi.

ARACIN BELİRTİLEN TARİHLERDE OTELE GİTMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Bilirkişiler, mahkemece teslim edilen bilgileri inceledi. İnceleme sonunda, belediyeye ait aracın, 27 ve 28 Aralık günlerinde Grand Kartal Otel’e gitmediği ortaya çıkarıldı! Bilirkişi raporuna göre belediye personeli Acar’ın, inceleme yerine gitmeden yangın itfaiye raporu düzenlediği konusu gün ışığına çıktı.

Bu gelişme, önümüzdeki duruşmada gündeme gelecek hiç şüphesiz. İşin seyri değişir mi? Göreceğiz"

