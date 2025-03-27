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  4. Kartalkaya soruşturmasında yeni gelişme! Bilirkişi raporu savcılığa sunuldu: 6 kişi daha tutuklandı

Kartalkaya soruşturmasında yeni gelişme! Bilirkişi raporu savcılığa sunuldu: 6 kişi daha tutuklandı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
27.03.2025 09:48
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Bilirkişi raporu savcılığa sunuldu, alınan bilgilere göre 6 kişi hakkında daha tutuklama kararı verildi.

Kartalkaya soruşturmasında yeni gelişme! Bilirkişi raporu savcılığa sunuldu: 6 kişi daha tutuklandı

Yeni yaşanan gelişmeye göre Kartalkaya faciasında bilirkişi raporu savcılığa sunuldu. Alınan bilgilere göre 6 kişi için daha tutuklama kararı verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 21 Ocak 2025’te Bolu Kartalkaya’da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin yürütülen adli soruşturmada yeni bir gelişmeyi duyurdu.

Bakan Tunç, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden akademisyenlerin yer aldığı uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun savcılığa sunulduğunu açıkladı.

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6 ŞÜPHELİYE DAHA TUTUKLAMA

Bakan Tunç açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Bilirkişi raporunda yangın faciasında kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştir. Halihazırda soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklu olup, adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Bu elim faciada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum."

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