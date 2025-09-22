HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kartalkaya yangın faciası davasında 2'inci duruşma!

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, 21 Ocak'ta çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı ve 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın 2'nci duruşması bugün başlıyor.

Kartalkaya yangın faciası davasında 2'inci duruşma!

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin ise yaralandığı yangın faciasının ilk duruşması, 7 Temmuz'da Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda başlamıştı. Duruşmalarda 10 gün boyunca sanık savunmaları ve mağdur beyanları alınmıştı.

Kartalkaya yangın faciası davasında 2 inci duruşma! 1

Mahkeme, 17 Temmuz'da açıkladığı ara kararda, daha önce ev hapsinde bulunan itfaiye eri İrfan Acar'ın tutuklanmasına ve tutuklu sanıklardan aşçı yardımcısı Faysal Yaver'in adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Ayrıca, tutuksuz yargılanan sanıklar İbrahim Polat, İsmail Karagöz, Yiğithan Burak Çetin ve Ali Ağaoğlu hakkında 4 ay süreyle ev hapsi kararı verilmişti.

Kartalkaya yangın faciası davasında 2 inci duruşma! 2

Öte yandan yangın faciasına ilişkin davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada aralarında otel yöneticileri ve belediye görevlilerinin de bulunduğu 7 sanığın 78 kişiye yönelik 'olası kastla öldürme' ve çok sayıda kişiye yönelik 'olası kastla yaralama' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Venezuela'da ABD'ye karşı savaş hazırlığı! Ordu sokaklara indiVenezuela'da ABD'ye karşı savaş hazırlığı! Ordu sokaklara indi
Şehit ailesini dolandırmışlardı... Böyle getirildiler!Şehit ailesini dolandırmışlardı... Böyle getirildiler!

Anahtar Kelimeler:
kartalkaya kayak merkezi duruşma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.