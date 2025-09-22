Kartalkaya yangın faciası davasında 2'inci duruşma!

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin ise yaralandığı yangın faciasının ilk duruşması, 7 Temmuz'da Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda başlamıştı. Duruşmalarda 10 gün boyunca sanık savunmaları ve mağdur beyanları alınmıştı.

Mahkeme, 17 Temmuz'da açıkladığı ara kararda, daha önce ev hapsinde bulunan itfaiye eri İrfan Acar'ın tutuklanmasına ve tutuklu sanıklardan aşçı yardımcısı Faysal Yaver'in adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Ayrıca, tutuksuz yargılanan sanıklar İbrahim Polat, İsmail Karagöz, Yiğithan Burak Çetin ve Ali Ağaoğlu hakkında 4 ay süreyle ev hapsi kararı verilmişti.

Öte yandan yangın faciasına ilişkin davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada aralarında otel yöneticileri ve belediye görevlilerinin de bulunduğu 7 sanığın 78 kişiye yönelik 'olası kastla öldürme' ve çok sayıda kişiye yönelik 'olası kastla yaralama' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır