Kartalkaya yolunda lüks araç kara saplandı

Bolu’da Kartalkaya yolunda kontrolden çıkan lüks otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kar birikintisine saplandı.

Kaza, Kartalkaya Kayak Merkezi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 UNL 74 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki kar birikintisine saplandı. Aracın hasar aldığı kazada, şans eseri yaralanan olmadı. Aracın bulunduğu yerden çıkarılması için oto kurtarıcı çağırıldı.

