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Kartel üyesi operasyonla öldürüldü! ABD'de birçok suçtan aranıyordu

ABD’de bir dizi federal suçtan aranan kartel üyesi Humberto Figueroa Benítez, düzenlenen bir operasyon sırasında öldürüldü.

Kartel üyesi operasyonla öldürüldü! ABD'de birçok suçtan aranıyordu

Meksika Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Bakanı Omar García Harfuch, bugün yaptığı açıklamada, kartel üyesi Humberto Figueroa Benítez’in Sinaloa eyaletinde düzenlenen operasyonda öldüğünü belirtti.

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’nin (DEA) yakalanması için 1 milyon dolar ödül teklif ettiği Benítez, ABD’de aralarında ‘fentanil ithal etmek ve kaçırmak için komplo, makineli silah ve imha cihazları bulundurma ve para aklama komplosu’ da olmak üzere bir dizi federal suçtan aranıyordu.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Meksika abd
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