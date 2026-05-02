Kartepe, mayıs ayında beyaza büründü

Kocaeli'de Samanlı Dağları’nın 1640 rakımlı zirvesinde bulunan Kartepe, mayıs ayının ikinci gününde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Kartepe, mayıs ayında beyaza büründü

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ile dün kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Samanlı Dağları’nın 1640 rakımlı zirvesinde bulunan ve kara yoluyla İstanbul’a 120 kilometre uzaklıktaki Kartepe de kar yağışıyla beyaza büründü. Yeşil alanlarda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmalarını Kartepe otel yolu ile Pazarçayı Sultaniye köy yolunda yoğunlaştırdı. Ekipler, yolların ulaşıma kapanmaması için 3 kar küreme aracı ve 7 personelle 24 saati aşkın süredir aralıksız tuzlama ve küreme çalışması yürütüyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Genelge yayımlandı, 'Milli Aile Haftası' ilan edildi!

Trump gözünü o ülkeye dikti! 'Yeni bölüm...' diyerek açıkladı

Beşiktaş'tan Gaziantep'te rekorlu ve tarihi galibiyet!

Palu Ailesi kan dondurmuştu! Tuncer Ustael'in son hali paylaşıldı

Uyarılara kulak asmadılar! 1 aylık zarar 24 bin TL’yi buldu

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

