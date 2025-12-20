Kartepe Tramvay Hattı’nda raylar kaynak ile birleşiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı daha erişilebilir, konforlu ve düzenli hale getirmek amacıyla raylı sistem çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda otogar’dan Alikahya’ya uzanan hattın ardından Kartepe yönüne ilerleyecek yeni tramvay hattında yoğun çalışma süreci yürütülüyor. Kartepe Nesibe Aydın Okulları bölgesine kadar uzanacak hatta ray döşeme çalışmaları devam ederken, bir yandan da döşenen rayların kaynak işlemleri başladı.

ÇALIŞMALAR EŞ ZAMANLI SÜRDÜRÜLÜYOR

İzmit ile Kartepe’yi raylarla birbirine bağlayacak olan "Kartepe Tramvay Hattı Projesi" kapsamında ray döşeme çalışmaları planlanan takvim çerçevesinde devam ediyor. Çalışmalar, Vatan Caddesi-Sakıp Sabancı Caddesi kesişiminden başlayarak Bağımsızlık Caddesi'ne kadar uzanıyor. Proje güzergahı üzerinde döşenen raylar gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra Alüminotermit (Termit) kaynağı yöntemi ile birleştiriliyor.

STADYUMDAN KARTEPE’YE 2 DURAK

Kocaeli Stadyumu’ndan Kartepe Nesibe Aydın Okulları bölgesine kadar uzanacak yeni tramvay hattı 1.4 kilometre ve 2 durak olarak planlandı. Belediye kampüsünün yer aldığı EDOK Komutanlığı’nda ve Nesibe Aydın Okullarının olduğu bölgede yer alacak duraklar tamamlandığında Kocaeli’de tramvay hattı 18,7 kilometrelik bir mesafeye sahip olacak.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır