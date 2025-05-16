HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

'Karton bardak ihalesi' tartışmasında yeni gelişme! Mansur Yavaş, Osman Gökçek'i tanık olarak gösterdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş son günlerde kamuoyunda 'karton bardak ihalesi' konusundaki iddiaları yargıya taşıdı. AK Parti Milletvekili Osman Gökçek ile İl Başkanı Hakan Han Özcan tanık olarak gösterildi; bildiklerini savcılıkla paylaşmaları istendi.

'Karton bardak ihalesi' tartışmasında yeni gelişme! Mansur Yavaş, Osman Gökçek'i tanık olarak gösterdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek arasında son günlerde kamuoyunda tartışma yaratan “karton bardak ihalesi” gündemdeki yerini koruyor. Gökçek’in sosyal medyada gündeme taşıdığı iddialara yanıt veren ABB, ihalenin “algı operasyonuna” dönüştürüldüğünü savundu.

Halktv.com.tr'nin haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada, söz konusu ihaleyle ilgili tüm belgeleri ve iç denetim raporlarını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduklarını, resmi suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Ayrıca Osman Gökçek ile AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın da tanık olarak gösterildiği ve savcılığa bilgi vermelerinin beklendiği ifade edildi.

kkk22

Tartışmanın merkezinde yer alan “427 Kalem Muhtelif Malzeme Alımı İhalesi” hakkında yazılı açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, tek bir kalem olan karton bardak alımının öne çıkarılarak gerçeğin çarpıtıldığını belirtti. Belediyeye göre bu alım, mezarlık hizmetlerinden muhtarlıklara, kamu personeline kadar birçok birimi kapsayan çok sayıda malzemenin tedarikini içeriyor.

ABB, ihalenin 18 Mart 2025 tarihinde iç denetime sevk edildiğini, Sayıştay ön incelemesinden de geçtiğini ve herhangi bir kamu zararı tespit edilmediğini duyurdu. Sayıştay’ın sadece bardakların boyutunda bir milimetrelik fark tespit ettiğini ve bunun da ilgili firmaya tazmin ettirildiğini ifade etti.

FİRMA GEÇMİŞTE DE İHALE ALDI

İhale kapsamında ürün sağlayan firmanın geçmiş dönemlerde de ABB ile çalıştığı bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. Firma isimlerinin farklı olmasına rağmen, aynı aileye ait şirketlerin önceki yönetim döneminde 89 ihale aldığı, bunların 61’inin pazarlık usulüyle yapıldığı bildirildi. Mansur Yavaş döneminde ise aynı firmanın yalnızca 24 ihale aldığı vurgulandı.

thumbs_b_c_fa127e0094a767177dd1beeeda86eb4c

KARŞIYAKA MEZARLIĞI ALGISI YANILTICI

Kamuoyunda sıkça dile getirilen “bardaklar Karşıyaka Mezarlığı için alındı” iddiasına da açıklık getirildi. Belediyeye göre, malzemeler yalnızca Karşıyaka’da değil, Ankara genelindeki 1200’den fazla mezarlık, 14 ilçe, mahalle muhtarlıkları, dernekler ve belediye birimleri tarafından kullanılıyor. Ayrıca “25 tırla taşındı” söyleminin doğru olmadığı, gerçek sayının 5 tır olduğu açıklandı.

DAİRE BAŞKANI GÖREVİ BIRAKTI

Tartışmaların ardından Mezarlıklar Daire Başkanı, bu iddiaların Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef aldığını belirterek görevinden kendi isteğiyle ayrıldı. Aynı zamanda bu kişi, kendisi hakkında iddialarda bulunanlar hakkında da suç duyurusunda bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Libya karıştı Türkler tahliye edildiLibya karıştı Türkler tahliye edildi
Avusturya'dan Türkiye'ye övgüAvusturya'dan Türkiye'ye övgü

Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için AKOM'dan uyarı! Araçlarınızı o noktalara bırakmayın

İstanbul için AKOM'dan uyarı! Araçlarınızı o noktalara bırakmayın

ORC Araştırma 6 ildeki seçim anketi sonuçlarını açıkladı!

ORC Araştırma 6 ildeki seçim anketi sonuçlarını açıkladı!

Cumhurbaşkanı'ndan 'Terörsüz Türkiye' mesajı

Cumhurbaşkanı'ndan 'Terörsüz Türkiye' mesajı

Fenerbahçe'de seçimli kongre kararı, tarih belli oldu! İşte adaylar...

Fenerbahçe'de seçimli kongre kararı, tarih belli oldu! İşte adaylar...

Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber geldi! İtalyanlar yeni adresini duyurdu

Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber geldi! İtalyanlar yeni adresini duyurdu

İsrail basını duyurdu: Trump'ın temsilcisi ateşkes müzakerelerinde pes etti!

İsrail basını duyurdu: Trump'ın temsilcisi ateşkes müzakerelerinde pes etti!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.