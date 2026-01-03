HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kartpostal şehir Amasya beyaza büründü

Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Şehzadeler Şehri Amasya’da kartpostallık görüntüler oluştu.

Kartpostal şehir Amasya beyaza büründü

Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Şehzadeler Şehri Amasya’da kartpostallık görüntüler oluştu. Beyaz örtüyle kaplanan dünya mirası Harşena Dağı, Yalıboyu Evleri ve Yeşilırmak Nehri dronla görüntülendi. Şehri nostaljik kartpostallara benzeten turistler fotoğraf çekmeye doyamadı.

Harşena Dağı Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi’nde

Zirvesinde dev Türk bayrağının dalgalandığı Harşena Dağı ile Kral Kaya Mezarları ve Yeşilırmak Nehri’nin kıyısında inci gibi sıralan Yalıboyu Evleri kar manzarasıyla kışın da görülmeye değer olduklarını göz önüne serdi. Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi`nde bulunan Harşene Dağı, surlarla çevrili yapısıyla Türkiye’nin en görkemli kaleleri arasında gösteriliyor.

"Amasya kartpostal gibi"

Ordu’dan gezmeye geldiği Amasya’yı nostaljik kartpostallara benzeten Sevil Akyol, "Amasya kartpostal gibi bir şehir. Çok etkilendik. Gezimizin sonunda kendimizin tarihi bir tablonun içinden çıkmış gibi hissettik" dedi.

"Fotoğraf çekmeye doyamadık"
Arkadaşlarıyla Sivas’tan gelen Büşra Navruz ise, "Amasya’ya ikinci gelişim yine kış mevsiminde oldu. Çünkü kar manzarası en güzel Amasya’da görülüyor. Su, evler, dağlar çok güzel. Fotoğraf çekmeye doyamadık" diye konuştu.

Amasya 8 bin 500 yıllık tarihe sahip

Kışın da yerli ve yabancı turistin ağırlayan açık hava müzesi görünümündeki Amasya’nın 8 bin 500 yıllık bir tarihe sahip olduğunu anlatan Amasya Yalıboyu Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Selçuk Başün de, tarih ve doğa meraklılarını şehre beklediklerini söyledi.

Kartpostal şehir Amasya beyaza büründü 1

Kartpostal şehir Amasya beyaza büründü 2

Kartpostal şehir Amasya beyaza büründü 3

Kartpostal şehir Amasya beyaza büründü 4

Kartpostal şehir Amasya beyaza büründü 5

Kartpostal şehir Amasya beyaza büründü 6Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Venezuela Ankara Büyükelçiliği'nden ilk açıklama!Venezuela Ankara Büyükelçiliği'nden ilk açıklama!
Kayseri’nin en soğuk yeri Pınarbaşı olduKayseri’nin en soğuk yeri Pınarbaşı oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Amasra kar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.