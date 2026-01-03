Kartpostal şehir Amasya beyaza büründü

Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Şehzadeler Şehri Amasya’da kartpostallık görüntüler oluştu. Beyaz örtüyle kaplanan dünya mirası Harşena Dağı, Yalıboyu Evleri ve Yeşilırmak Nehri dronla görüntülendi. Şehri nostaljik kartpostallara benzeten turistler fotoğraf çekmeye doyamadı.

Harşena Dağı Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi’nde

Zirvesinde dev Türk bayrağının dalgalandığı Harşena Dağı ile Kral Kaya Mezarları ve Yeşilırmak Nehri’nin kıyısında inci gibi sıralan Yalıboyu Evleri kar manzarasıyla kışın da görülmeye değer olduklarını göz önüne serdi. Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi`nde bulunan Harşene Dağı, surlarla çevrili yapısıyla Türkiye’nin en görkemli kaleleri arasında gösteriliyor.

"Amasya kartpostal gibi"

Ordu’dan gezmeye geldiği Amasya’yı nostaljik kartpostallara benzeten Sevil Akyol, "Amasya kartpostal gibi bir şehir. Çok etkilendik. Gezimizin sonunda kendimizin tarihi bir tablonun içinden çıkmış gibi hissettik" dedi.

"Fotoğraf çekmeye doyamadık"

Arkadaşlarıyla Sivas’tan gelen Büşra Navruz ise, "Amasya’ya ikinci gelişim yine kış mevsiminde oldu. Çünkü kar manzarası en güzel Amasya’da görülüyor. Su, evler, dağlar çok güzel. Fotoğraf çekmeye doyamadık" diye konuştu.

Amasya 8 bin 500 yıllık tarihe sahip

Kışın da yerli ve yabancı turistin ağırlayan açık hava müzesi görünümündeki Amasya’nın 8 bin 500 yıllık bir tarihe sahip olduğunu anlatan Amasya Yalıboyu Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Selçuk Başün de, tarih ve doğa meraklılarını şehre beklediklerini söyledi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır