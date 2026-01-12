HABER

Kartpostallık kış manzarası: Velika deresi kış manzarasıyla büyülüyor

Kırklareli’nin Demirköy ilçesindeki Velika Deresi, kar yağışının ardından muhteşem görüntüler sunuyor. Doğa severlerin ilgisini çeken bu alan, kış aylarında da ziyaretçileri ağırlıyor.

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde bulunan Velika Deresi, etkileyici bir doğa manzarası sunuyor.

Kar yağışının ardından bölge tamamen beyaza büründü. Velika Deresi ve çevresindeki ormanlar, eşsiz bir görüntü oluşturdu.

Dere üzerindeki devrilmiş ağaçlarda biriken karlar dikkat çekiyor. Ayrıca sarkıt şeklinde oluşan buzlar, kış mevsiminin güzelliklerini gözler önüne seriyor.

Suyun akışıyla birlikte oluşan buz tutmuş detaylar, adeta bir tabloyu andırıyor. Bu görüntüler, doğaseverler için görsel bir şölen niteliğinde.

Velika Deresi üzerindeki küçük şelale bölümü, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Karla kaplanan ağaçlar ve dere yatağı, dikkat çeken unsurlardan biri.

Kış aylarında Velika, doğal güzelliğiyle ön plana çıkıyor. Manzaralar, Demirköy’ün zengin doğasını vurguluyor.

Velika Deresi, kışın da ziyaretçilerine görsel bir şölen sunmaya devam ediyor.

Kartpostallık kış manzarası: Velika deresi kış manzarasıyla büyülüyor 8Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

